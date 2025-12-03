Börse Wien: ATX Prime fällt am Mittwochmittag

Um 12:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent auf 2 512,40 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2 520,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 520,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 522,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 510,45 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0,797 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 409,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 291,74 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Stand von 1 768,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 37,60 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 522,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 2,62 Prozent auf 23,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,31 Prozent auf 79,70 EUR), Lenzing (+ 1,69 Prozent auf 24,05 EUR), PORR (+ 1,26 Prozent auf 32,15 EUR) und Addiko Bank (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR), Marinomed Biotech (-2,57 Prozent auf 18,95 EUR), voestalpine (-2,56 Prozent auf 36,56 EUR), Polytec (-2,11 Prozent auf 3,25 EUR) und Wienerberger (-1,97 Prozent auf 28,92 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 105 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 36,505 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,71 erwartet. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,05 Prozent.

