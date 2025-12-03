Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
03.12.2025 12:27:03
Börse Wien: ATX Prime fällt am Mittwochmittag
Um 12:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent auf 2 512,40 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2 520,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 520,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 522,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 510,45 Zählern.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0,797 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 409,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 291,74 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Stand von 1 768,69 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 37,60 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 522,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 2,62 Prozent auf 23,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,31 Prozent auf 79,70 EUR), Lenzing (+ 1,69 Prozent auf 24,05 EUR), PORR (+ 1,26 Prozent auf 32,15 EUR) und Addiko Bank (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR), Marinomed Biotech (-2,57 Prozent auf 18,95 EUR), voestalpine (-2,56 Prozent auf 36,56 EUR), Polytec (-2,11 Prozent auf 3,25 EUR) und Wienerberger (-1,97 Prozent auf 28,92 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 105 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 36,505 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,71 erwartet. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,05 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBM Development AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Wien: ATX Prime fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
02.12.25
|ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
02.12.25
|Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX Prime mittags steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen (finanzen.at)