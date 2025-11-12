EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|EVN-Performance im Blick
|
12.11.2025 10:03:49
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor einem Jahr abgeworfen
Am 12.11.2024 wurde die EVN-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EVN-Aktie bei 24,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EVN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,082 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 26,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,00 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10,00 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von EVN belief sich zuletzt auf 4,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
