Semperit Aktie

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

ATX Prime aktuell 12.11.2025 09:29:07

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Plus

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der ATX Prime hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch erhöht sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,54 Prozent auf 2 427,66 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 2 415,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 414,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 431,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 414,80 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2 331,20 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 2 359,21 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Wert von 1 746,80 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 32,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 431,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 4,41 Prozent auf 33,60 EUR), PORR (+ 2,13 Prozent auf 26,35 EUR), Lenzing (+ 1,92 Prozent auf 21,25 EUR), Frequentis (+ 1,69 Prozent auf 72,00 EUR) und Semperit (+ 1,56 Prozent auf 13,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil FACC (-3,37 Prozent auf 8,60 EUR), Marinomed Biotech (-3,25 Prozent auf 19,35 EUR), Österreichische Post (-2,28 Prozent auf 30,05 EUR), DO (-2,10 Prozent auf 195,80 EUR) und AMAG (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 170 875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,884 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 8,94 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

