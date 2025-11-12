Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX Prime am Mittwochmittag

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,99 Prozent höher bei 2 438,49 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent fester bei 2 415,03 Punkten in den Handel, nach 2 414,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 443,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 414,80 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 2 331,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2 359,21 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 746,80 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 33,55 Prozent aufwärts. Bei 2 443,21 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 4,08 Prozent auf 21,70 EUR), voestalpine (+ 3,85 Prozent auf 33,42 EUR), PORR (+ 2,52 Prozent auf 26,45 EUR), Frequentis (+ 2,26 Prozent auf 72,40 EUR) und UBM Development (+ 2,22 Prozent auf 23,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-3,25 Prozent auf 19,35 EUR), AMAG (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR), DO (-1,50 Prozent auf 197,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,25 Prozent auf 6,30 EUR) und Polytec (-0,98 Prozent auf 3,04 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 312 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,884 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

