Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Wiener Börse-Handel im Fokus 12.11.2025 12:26:59

Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX Prime am Mittwochmittag

Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX Prime am Mittwochmittag

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,99 Prozent höher bei 2 438,49 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent fester bei 2 415,03 Punkten in den Handel, nach 2 414,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 443,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 414,80 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 2 331,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2 359,21 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 746,80 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 33,55 Prozent aufwärts. Bei 2 443,21 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 4,08 Prozent auf 21,70 EUR), voestalpine (+ 3,85 Prozent auf 33,42 EUR), PORR (+ 2,52 Prozent auf 26,45 EUR), Frequentis (+ 2,26 Prozent auf 72,40 EUR) und UBM Development (+ 2,22 Prozent auf 23,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-3,25 Prozent auf 19,35 EUR), AMAG (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR), DO (-1,50 Prozent auf 197,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,25 Prozent auf 6,30 EUR) und Polytec (-0,98 Prozent auf 3,04 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 312 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,884 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marinomed Biotech AGmehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen

05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
21.10.25 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Erste Group Bank Barclays Capital
04.08.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 23,90 -1,65% AMAG
DO & CO 197,00 -1,50% DO & CO
Erste Group Bank AG 93,35 0,21% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,10 0,56% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 72,40 2,26%