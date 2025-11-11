Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels freundlich

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent stärker bei 4 859,33 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 140,558 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent stärker bei 4 836,70 Punkten in den Handel, nach 4 836,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 4 860,72 Punkte, das Tagestief hingegen 4 833,57 Zähler.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 666,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wies der ATX 4 721,03 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 568,19 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 32,89 Prozent. Bei 4 860,72 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 2,13 Prozent auf 25,94 EUR), Österreichische Post (+ 1,82 Prozent auf 30,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR), OMV (+ 1,63 Prozent auf 48,54 EUR) und EVN (+ 1,32 Prozent auf 26,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Raiffeisen (-1,11 Prozent auf 32,16 EUR), PORR (-0,96 Prozent auf 25,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,93 Prozent auf 12,80 EUR), Andritz (-0,54 Prozent auf 64,05 EUR) und STRABAG SE (-0,45 Prozent auf 66,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 338 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 34,738 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at