EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|ATX-Performance im Fokus
|
11.11.2025 17:59:07
Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels freundlich
Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent stärker bei 4 859,33 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 140,558 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent stärker bei 4 836,70 Punkten in den Handel, nach 4 836,42 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 4 860,72 Punkte, das Tagestief hingegen 4 833,57 Zähler.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 666,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wies der ATX 4 721,03 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 568,19 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 32,89 Prozent. Bei 4 860,72 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 2,13 Prozent auf 25,94 EUR), Österreichische Post (+ 1,82 Prozent auf 30,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR), OMV (+ 1,63 Prozent auf 48,54 EUR) und EVN (+ 1,32 Prozent auf 26,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Raiffeisen (-1,11 Prozent auf 32,16 EUR), PORR (-0,96 Prozent auf 25,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,93 Prozent auf 12,80 EUR), Andritz (-0,54 Prozent auf 64,05 EUR) und STRABAG SE (-0,45 Prozent auf 66,70 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 338 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 34,738 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Andritz AGmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|ATX aktuell: ATX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
05.11.25