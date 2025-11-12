AT & S Aktie

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

Marktbericht 12.11.2025 15:58:50

Pluszeichen in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,22 Prozent stärker bei 2 443,95 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,019 Prozent fester bei 2 415,03 Punkten, nach 2 414,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 450,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 414,80 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 3,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 2 331,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 359,21 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, bei 1 746,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 33,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 450,45 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell voestalpine (+ 5,78 Prozent auf 34,04 EUR), Lenzing (+ 4,56 Prozent auf 21,80 EUR), FACC (+ 3,71 Prozent auf 9,23 EUR), Raiffeisen (+ 3,23 Prozent auf 33,20 EUR) und UBM Development (+ 2,22 Prozent auf 23,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-3,50 Prozent auf 19,30 EUR), DO (-3,10 Prozent auf 193,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,02 Prozent auf 29,15 EUR), Palfinger (-1,83 Prozent auf 29,45 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,25 Prozent auf 6,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 559 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,884 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Eintrag hinzufügen
