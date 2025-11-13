ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Der ATX Prime knüpft am Donnerstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr 0,17 Prozent auf 2 452,99 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,026 Prozent auf 2 449,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 448,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 454,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 440,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,65 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 360,28 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 2 361,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 726,87 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 34,34 Prozent zu Buche. Bei 2 454,83 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 4,41 Prozent auf 71,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,14 Prozent auf 33,42 EUR), Semperit (+ 1,56 Prozent auf 13,00 EUR), Palfinger (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR) und Lenzing (+ 1,14 Prozent auf 22,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-4,00 Prozent auf 3,36 EUR), Marinomed Biotech (-2,52 Prozent auf 19,35 EUR), Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR), Österreichische Post (-1,64 Prozent auf 30,00 EUR) und AMAG (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 141 660 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,175 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

