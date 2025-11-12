Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen

Schlussendlich stieg der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,42 Prozent auf 2 448,92 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent fester bei 2 415,03 Punkten in den Handel, nach 2 414,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 450,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 414,80 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 2 331,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 359,21 Punkte. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Stand von 1 746,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 34,12 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 450,45 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 8,08 Prozent auf 34,78 EUR), Wolford (+ 5,42 Prozent auf 3,50 EUR), Lenzing (+ 4,80 Prozent auf 21,85 EUR), Rosenbauer (+ 3,22 Prozent auf 44,90 EUR) und UBM Development (+ 3,11 Prozent auf 23,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil DO (-3,50 Prozent auf 193,00 EUR), AT S (AT&S) (-3,36 Prozent auf 28,75 EUR), Palfinger (-2,50 Prozent auf 29,25 EUR), Polytec (-1,63 Prozent auf 3,02 EUR) und Telekom Austria (-1,43 Prozent auf 8,97 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 798 172 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 35,884 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,79 erwartet. Mit 8,94 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at