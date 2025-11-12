Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
12.11.2025 17:59:06
Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen
Schlussendlich stieg der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,42 Prozent auf 2 448,92 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent fester bei 2 415,03 Punkten in den Handel, nach 2 414,58 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 450,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 414,80 Punkten lag.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 2 331,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 359,21 Punkte. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Stand von 1 746,80 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 34,12 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 450,45 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 8,08 Prozent auf 34,78 EUR), Wolford (+ 5,42 Prozent auf 3,50 EUR), Lenzing (+ 4,80 Prozent auf 21,85 EUR), Rosenbauer (+ 3,22 Prozent auf 44,90 EUR) und UBM Development (+ 3,11 Prozent auf 23,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil DO (-3,50 Prozent auf 193,00 EUR), AT S (AT&S) (-3,36 Prozent auf 28,75 EUR), Palfinger (-2,50 Prozent auf 29,25 EUR), Polytec (-1,63 Prozent auf 3,02 EUR) und Telekom Austria (-1,43 Prozent auf 8,97 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 798 172 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 35,884 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,79 erwartet. Mit 8,94 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Polytecmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX Prime am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX Prime nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start in Grün (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)