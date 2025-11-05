EVN Aktie

EVN Aktie

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

EVN-Performance 05.11.2025 10:05:10

ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EVN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die EVN-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EVN-Papier bei 10,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 000,100 EVN-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 002,60 EUR, da sich der Wert eines EVN-Papiers am 04.11.2025 auf 26,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 160,03 Prozent.

Jüngst verzeichnete EVN eine Marktkapitalisierung von 4,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

15.10.25 EVN kaufen Erste Group Bank
28.08.25 EVN add Baader Bank
17.06.25 EVN kaufen Erste Group Bank
23.04.25 EVN buy Baader Bank
23.12.24 EVN buy Erste Group Bank
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

