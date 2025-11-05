EVN Aktie
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die EVN-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EVN-Papier bei 10,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 000,100 EVN-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 002,60 EUR, da sich der Wert eines EVN-Papiers am 04.11.2025 auf 26,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 160,03 Prozent.
Jüngst verzeichnete EVN eine Marktkapitalisierung von 4,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
