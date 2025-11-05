Wienerberger Aktie
|ATX Prime-Kursverlauf
|
05.11.2025 17:59:23
ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in Rot
Am Mittwoch tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,26 Prozent leichter bei 2 378,15 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,070 Prozent auf 2 382,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 384,39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 366,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 385,05 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 0,657 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 2 377,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 263,89 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der ATX Prime 1 772,28 Punkte auf.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 30,24 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit EVN (+ 2,31 Prozent auf 26,60 EUR), Wienerberger (+ 1,98 Prozent auf 25,74 EUR), Addiko Bank (+ 1,42 Prozent auf 21,40 EUR), Andritz (+ 1,33 Prozent auf 64,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,27 Prozent auf 12,76 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-45,95 Prozent auf 2,00 EUR), AT S (AT&S) (-5,17 Prozent auf 31,20 EUR), Polytec (-3,93 Prozent auf 2,93 EUR), Frequentis (-3,48 Prozent auf 72,20 EUR) und ZUMTOBEL (-3,14 Prozent auf 3,55 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 320 440 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,855 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
