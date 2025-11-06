Addiko Bank Aktie

Addiko Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0

Wiener Börse-Handel im Blick 06.11.2025 09:30:09

Börse Wien in Rot: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Börse Wien in Rot: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

So bewegt sich der ATX Prime morgens.

Um 09:13 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent schwächer bei 2 375,31 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 2 377,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 378,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 370,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 377,95 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0,775 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 364,31 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Stand von 2 278,18 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 1 754,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 30,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 69,00 Prozent auf 3,38 EUR), Polytec (+ 5,12 Prozent auf 3,08 EUR), Frequentis (+ 2,49 Prozent auf 74,00 EUR), voestalpine (+ 1,25 Prozent auf 30,74 EUR) und Rosenbauer (+ 1,13 Prozent auf 44,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-5,85 Prozent auf 23,35 EUR), Marinomed Biotech (-3,71 Prozent auf 19,45 EUR), Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR), AMAG (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR) und STRABAG SE (-1,34 Prozent auf 66,10 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27 856 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 34,836 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,80 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Addiko Bank

