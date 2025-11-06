UBM Development Aktie

UBM Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

ATX Prime-Marktbericht 06.11.2025 17:59:24

Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime schloss den Donnerstagshandel im Minus ab.

Am Donnerstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,35 Prozent auf 2 369,84 Punkte nach unten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 2 377,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 378,15 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 363,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 383,17 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 364,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 278,18 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 06.11.2024, einen Wert von 1 754,51 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 29,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4,71 Prozent auf 75,60 EUR), Polytec (+ 3,07 Prozent auf 3,02 EUR), voestalpine (+ 2,57 Prozent auf 31,14 EUR), Verbund (+ 1,99 Prozent auf 69,10 EUR) und Telekom Austria (+ 1,11 Prozent auf 9,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Lenzing (-7,66 Prozent auf 22,90 EUR), Marinomed Biotech (-4,70 Prozent auf 19,25 EUR), UBM Development (-4,58 Prozent auf 22,90 EUR), ZUMTOBEL (-4,23 Prozent auf 3,40 EUR) und AT S (AT&S) (-3,37 Prozent auf 30,15 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 317 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,836 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBM Development AGmehr Nachrichten

Analysen zu UBM Development AGmehr Analysen

20.10.25 UBM Development buy Warburg Research
13.10.25 UBM Development buy Warburg Research
17.09.25 UBM Development kaufen Warburg Research
05.09.25 UBM Development buy Erste Group Bank
03.09.25 UBM Development kaufen Warburg Research
Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
