Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,35 Prozent auf 2 369,84 Punkte nach unten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 2 377,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 378,15 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 363,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 383,17 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 364,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 278,18 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 06.11.2024, einen Wert von 1 754,51 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 29,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4,71 Prozent auf 75,60 EUR), Polytec (+ 3,07 Prozent auf 3,02 EUR), voestalpine (+ 2,57 Prozent auf 31,14 EUR), Verbund (+ 1,99 Prozent auf 69,10 EUR) und Telekom Austria (+ 1,11 Prozent auf 9,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Lenzing (-7,66 Prozent auf 22,90 EUR), Marinomed Biotech (-4,70 Prozent auf 19,25 EUR), UBM Development (-4,58 Prozent auf 22,90 EUR), ZUMTOBEL (-4,23 Prozent auf 3,40 EUR) und AT S (AT&S) (-3,37 Prozent auf 30,15 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 317 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,836 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

