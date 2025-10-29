ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EVN-Aktie Investoren gebracht.

Am 29.10.2020 wurde das EVN-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,38 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die EVN-Aktie investierten, hätten nun 74,738 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des EVN-Papiers auf 24,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 864,72 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 86,47 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von EVN belief sich jüngst auf 4,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at