Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Index-Performance
|
28.10.2025 12:27:13
Börse Wien: ATX Prime im Minus
Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,42 Prozent auf 2 328,86 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 2 338,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2 338,73 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 338,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 326,02 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 2 324,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 289,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der ATX Prime 1 795,85 Punkte auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 27,54 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 428,97 Punkten. 1 745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Kapsch TrafficCom (+ 4,38 Prozent auf 6,68 EUR), FACC (+ 1,25 Prozent auf 8,88 EUR), Semperit (+ 1,09 Prozent auf 13,04 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,62 Prozent auf 12,92 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,49 Prozent auf 20,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-5,00 Prozent auf 3,42 EUR), ZUMTOBEL (-2,44 Prozent auf 3,81 EUR), AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 30,75 EUR), Addiko Bank (-1,90 Prozent auf 20,70 EUR) und PORR (-1,73 Prozent auf 28,45 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 32 911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 32,409 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
2025 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.10.25
|Gute Stimmung in Wien: Am Nachmittag Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
30.10.25
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Handel in Wien: ATX Prime verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
29.10.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.10.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime mittags stärker (finanzen.at)
|
29.10.25
|ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)