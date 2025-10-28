Börse Wien: ATX Prime im Minus

Der ATX Prime zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,42 Prozent auf 2 328,86 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 2 338,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2 338,73 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 338,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 326,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 2 324,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 289,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der ATX Prime 1 795,85 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 27,54 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 428,97 Punkten. 1 745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Kapsch TrafficCom (+ 4,38 Prozent auf 6,68 EUR), FACC (+ 1,25 Prozent auf 8,88 EUR), Semperit (+ 1,09 Prozent auf 13,04 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,62 Prozent auf 12,92 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,49 Prozent auf 20,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-5,00 Prozent auf 3,42 EUR), ZUMTOBEL (-2,44 Prozent auf 3,81 EUR), AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 30,75 EUR), Addiko Bank (-1,90 Prozent auf 20,70 EUR) und PORR (-1,73 Prozent auf 28,45 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 32 911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 32,409 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

2025 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

