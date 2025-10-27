Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsende auf grünem Terrain

Der ATX Prime ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

Am Montag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0,30 Prozent auf 2 338,73 Punkte aufwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 331,75 Punkten in den Handel, nach 2 331,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 341,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 324,25 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 2 324,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 297,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, mit 1 784,76 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 28,08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Punkten.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 4,62 Prozent auf 20,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,97 Prozent auf 31,40 EUR), UBM Development (+ 2,56 Prozent auf 24,00 EUR), AMAG (+ 2,52 Prozent auf 24,40 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,14 Prozent auf 45,35 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-12,57 Prozent auf 6,40 EUR), Polytec (-2,61 Prozent auf 2,99 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 25,35 EUR), Frequentis (-2,11 Prozent auf 74,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,45 Prozent auf 81,50 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 231 720 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 31,943 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,69 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

