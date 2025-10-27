AT & S Aktie
|ATX Prime-Performance im Blick
|
27.10.2025 17:58:50
Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsende auf grünem Terrain
Am Montag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0,30 Prozent auf 2 338,73 Punkte aufwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 331,75 Punkten in den Handel, nach 2 331,75 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 341,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 324,25 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 2 324,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 297,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, mit 1 784,76 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 28,08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Punkten.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 4,62 Prozent auf 20,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,97 Prozent auf 31,40 EUR), UBM Development (+ 2,56 Prozent auf 24,00 EUR), AMAG (+ 2,52 Prozent auf 24,40 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,14 Prozent auf 45,35 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-12,57 Prozent auf 6,40 EUR), Polytec (-2,61 Prozent auf 2,99 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 25,35 EUR), Frequentis (-2,11 Prozent auf 74,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,45 Prozent auf 81,50 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 231 720 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 31,943 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,69 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
