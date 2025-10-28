ATX Prime-Handel aktuell: So performt der ATX Prime nachmittags

Um 15:40 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent auf 2 336,54 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent schwächer bei 2 338,66 Punkten, nach 2 338,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 338,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 326,02 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 324,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, notierte der ATX Prime bei 2 289,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 795,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 27,96 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 4,06 Prozent auf 6,66 EUR), Frequentis (+ 1,34 Prozent auf 75,40 EUR), OMV (+ 0,96 Prozent auf 46,26 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 12,96 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,87 Prozent auf 28,95 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5,00 Prozent auf 3,42 EUR), ZUMTOBEL (-2,56 Prozent auf 3,80 EUR), Addiko Bank (-1,90 Prozent auf 20,70 EUR), UBM Development (-1,67 Prozent auf 23,60 EUR) und PORR (-1,55 Prozent auf 28,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 57 735 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 32,409 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at