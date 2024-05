ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Mayr-Melnhof Karton-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Mayr-Melnhof Karton-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Mayr-Melnhof Karton-Papier bei 91,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Mayr-Melnhof Karton-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,975 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Papiere wären am 02.05.2024 1 220,37 EUR wert, da der Schlussstand 111,20 EUR betrug. Mit einer Performance von +22,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Mayr-Melnhof Karton eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at