ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich in Grün

Der ATX Prime ging mit Gewinnen aus dem Donnerstagshandel.

Zum Handelsschluss notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,37 Prozent fester bei 2 364,71 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,007 Prozent auf 2 332,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 332,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 331,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 365,63 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 317,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 299,84 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2024, den Wert von 1 767,29 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 29,51 Prozent. Bei 2 428,97 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Andritz (+ 6,77 Prozent auf 66,20 EUR), Raiffeisen (+ 4,52 Prozent auf 31,48 EUR), Verbund (+ 3,60 Prozent auf 67,65 EUR), Wolford (+ 3,51 Prozent auf 3,54 EUR) und Marinomed Biotech (+ 2,44 Prozent auf 21,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen ZUMTOBEL (-4,62 Prozent auf 3,72 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,12 Prozent auf 78,50 EUR), Semperit (-2,11 Prozent auf 12,96 EUR), Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 52,80 EUR) und Frequentis (-1,08 Prozent auf 73,20 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 473 658 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 32,777 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at