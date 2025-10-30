Gute Stimmung in Wien: Am Nachmittag Gewinne im ATX Prime

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,08 Prozent stärker bei 2 357,93 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent schwächer bei 2 332,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 332,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 331,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 365,10 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,12 Prozent nach oben. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 30.09.2025, einen Stand von 2 317,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 299,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 767,29 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 29,14 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 428,97 Punkten. 1 745,07 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 4,78 Prozent auf 31,56 EUR), Andritz (+ 4,27 Prozent auf 64,65 EUR), Verbund (+ 3,52 Prozent auf 67,60 EUR), Wolford (+ 3,51 Prozent auf 3,54 EUR) und Addiko Bank (+ 1,90 Prozent auf 21,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen ZUMTOBEL (-3,08 Prozent auf 3,78 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,83 Prozent auf 6,42 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,50 Prozent auf 79,00 EUR) und Semperit (-1,21 Prozent auf 13,08 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 322 188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 32,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,82 erwartet. Mit 9,23 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at