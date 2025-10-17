Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Profitabler Österreichische Post-Einstieg?
|
17.10.2025 10:03:56
ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Österreichische Post-Papier bei 31,88 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,137 Österreichische Post-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 91,92 EUR, da sich der Wert einer Österreichische Post-Aktie am 16.10.2025 auf 29,30 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 8,08 Prozent.
Österreichische Post wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,98 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
