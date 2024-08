ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Raiffeisen-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,282 Raiffeisen-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 914,87 EUR, da sich der Wert einer Raiffeisen-Aktie am 29.08.2024 auf 17,84 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 914,87 EUR, was einer negativen Performance von 8,51 Prozent entspricht.

Alle Raiffeisen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at