ATX Prime-Handel aktuell: So bewegt sich der ATX Prime am Mittag

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,37 Prozent höher bei 1 791,93 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,022 Prozent höher bei 1 785,78 Punkten, nach 1 785,39 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 782,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 792,73 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0,683 Prozent zu. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 02.04.2024, mit 1 776,24 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 729,13 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 610,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4,54 Prozent. 1 802,56 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 3,29 Prozent auf 31,35 EUR), UBM Development (+ 2,62 Prozent auf 19,60 EUR), BAWAG (+ 1,78 Prozent auf 57,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,55 Prozent auf 44,55 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,34 Prozent auf 6,06 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Schoeller-Bleckmann (-6,13 Prozent auf 42,90 EUR), Addiko Bank (-4,05 Prozent auf 17,75 EUR), AT S (AT&S) (-3,16 Prozent auf 20,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,35 Prozent auf 16,60 EUR) und STRABAG SE (-2,01 Prozent auf 39,10 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 257 373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 24,875 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at