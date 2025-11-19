Verbund Aktie
|63,10EUR
|-0,30EUR
|-0,47%
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund Sell
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Einstufung "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund in einer aktuellen Studie unverändert belassen. Auch das Kursziel in Höhe von 60,0 Euro wurde von Analyst Olly Jeffery beibehalten.
Leichte Anpassungen gab es bei den Gewinnschätzungen. So wird für 2025 nun ein Gewinn je Aktie von 4,16 nach zuvor 4,28 Euro erwartet. Die Prognosen für 2026 und 2027 belaufen sich auf 3,45 bzw. 3,66 Euro je Anteilsschein.
Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,11 Euro für 2025, sowie 1,73 bzw. 1,83 Euro für 2026 bzw. 2027.
Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die Verbund-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 63,15 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0016 2025-11-19/09:24
|Zusammenfassung: Verbund AG Sell
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
63,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,91%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
63,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,29%
|
Analyst Name::
Olly Jeffery
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in Wien: ATX Prime legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Verluste in Wien: ATX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse Wien: ATX Prime liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Wien: ATX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX schwächelt (finanzen.at)