Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.12.2025 09:55:00

Marterbauer sieht Verbund trotz Sonderdividende gut ausgestattet

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht den Energiekonzern Verbund trotz angekündigter Sonderdividende in Höhe von 200 Mio. Euro gut ausgestattet. Aus Sicht des Finanzministers bleiben dem Verbund ausreichend Mittel für Investitionen in die Energiewende, wie Marterbauer in der "ZIB 2" am Donnerstag betonte. Diese seien auch notwendig, um langfristig von niedrigen Strompreisen zu profitieren.

Mithilfe der Sonderdividende des Verbunds, an dem die Republik über die ÖBAG die Mehrheit der Anteile hält, will die Regierung ihre angekündigte Energiekosten-Entlastung von 500 Mio. Euro finanzieren. Weitere 200 Mio. Euro liefert die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und 100 Mio. Euro sollen aus einem noch nicht an den Bund ausgeschütteten Bilanzgewinn aus Dividendenerträgen der Staatsholding ÖBAG kommen.

Wie die Gelder der Staatsbeteiligungen zur Strompreissenkung eingesetzt werden sollen, ist noch offen. Die Energiepreise könnten durch niedrigere Abgaben und Steuern gesenkt werden, Details dazu würden derzeit noch verhandelt, so Marterbauer. Einen Beschluss soll es dazu noch heuer geben.

sag/ivn

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AGmehr Analysen

04.12.25 Verbund Reduce Baader Bank
19.11.25 Verbund Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 Verbund Reduce Baader Bank
10.10.25 Verbund Hold Erste Group Bank
22.07.25 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 64,10 -0,77% Verbund AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen