Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|
05.12.2025 09:55:00
Marterbauer sieht Verbund trotz Sonderdividende gut ausgestattet
Mithilfe der Sonderdividende des Verbunds, an dem die Republik über die ÖBAG die Mehrheit der Anteile hält, will die Regierung ihre angekündigte Energiekosten-Entlastung von 500 Mio. Euro finanzieren. Weitere 200 Mio. Euro liefert die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und 100 Mio. Euro sollen aus einem noch nicht an den Bund ausgeschütteten Bilanzgewinn aus Dividendenerträgen der Staatsholding ÖBAG kommen.
Wie die Gelder der Staatsbeteiligungen zur Strompreissenkung eingesetzt werden sollen, ist noch offen. Die Energiepreise könnten durch niedrigere Abgaben und Steuern gesenkt werden, Details dazu würden derzeit noch verhandelt, so Marterbauer. Einen Beschluss soll es dazu noch heuer geben.
sag/ivn
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Marterbauer sieht Verbund trotz Sonderdividende gut ausgestattet (APA)
|
04.12.25
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Verbund-Aktie mit Gewinnen: Ausschüttung von 400 Millionen Euro Sonderdividende geplant (APA)
|
04.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
04.12.25
|ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AGmehr Analysen
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|19.11.25
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|22.07.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|19.11.25
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|22.07.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|19.11.25
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|22.07.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.23
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|05.10.23
|Verbund accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|64,10
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.