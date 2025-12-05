Marterbauer sieht Verbund trotz Sonderdividende gut ausgestattet

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht den Energiekonzern Verbund trotz angekündigter Sonderdividende in Höhe von 200 Mio. Euro gut ausgestattet. Aus Sicht des Finanzministers bleiben dem Verbund ausreichend Mittel für Investitionen in die Energiewende, wie Marterbauer in der "ZIB 2" am Donnerstag betonte. Diese seien auch notwendig, um langfristig von niedrigen Strompreisen zu profitieren.

Mithilfe der Sonderdividende des Verbunds, an dem die Republik über die ÖBAG die Mehrheit der Anteile hält, will die Regierung ihre angekündigte Energiekosten-Entlastung von 500 Mio. Euro finanzieren. Weitere 200 Mio. Euro liefert die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und 100 Mio. Euro sollen aus einem noch nicht an den Bund ausgeschütteten Bilanzgewinn aus Dividendenerträgen der Staatsholding ÖBAG kommen.

Wie die Gelder der Staatsbeteiligungen zur Strompreissenkung eingesetzt werden sollen, ist noch offen. Die Energiepreise könnten durch niedrigere Abgaben und Steuern gesenkt werden, Details dazu würden derzeit noch verhandelt, so Marterbauer. Einen Beschluss soll es dazu noch heuer geben.

