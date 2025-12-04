ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Verbund-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Verbund-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,10 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Verbund-Aktie investierten, hätten nun 763,650 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 63,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48 682,70 EUR wert. Mit einer Performance von +386,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Verbund einen Börsenwert von 21,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at