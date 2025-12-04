Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Hauptversammlung
|
04.12.2025 17:51:00
Verbund-Aktie mit Gewinnen: Ausschüttung von 400 Millionen Euro Sonderdividende geplant
Der Verbund gehört über die Staatsholding ÖBAG zu 51 Prozent der Republik. Ein Syndikat aus EVN und Wiener Stadtwerke hält gut 25 Prozent, die TIWAG gut 5 Prozent. Weniger als 20 Prozent des Aktienkapitals sind im Streubesitz.
1,5 bis 1,6 Mrd. Euro Gewinn erwartet
Der Verbund erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) zwischen rund 2,750 und 2.90 Mrd. Euro und ein berichtetes Konzernergebnis zwischen rund 1,5 und 1,6 Mrd. Euro.
Der Beschluss einer Sonderdividende erfolgt vor dem Hintergrund von Regierungsplänen, die Stromkunden mit 500 Mio. Euro zu entlasten. Laut Medienberichten kursierten im Vorfeld in Regierungskreisen Überlegungen, Sonderdividenden bzw. Rücklagen bei staatsnahen Unternehmen wie Verbund und OMV für staatliche Entlastungspakete zu nutzen.
Rechtlich ist es grundsätzlich zulässig, dass die Republik als Mehrheitseigentümerin laut über eine Sonderdividende nachdenkt - eine förmliche Weisung an den Vorstand wäre unzulässig.
Die Verbund-Aktie legte in Wien schlussendlich 1,33 Prozent auf 64,60 Euro zu.
APA
