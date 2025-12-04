Börse Wien in Grün: ATX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Für den ATX ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Donnerstag sprang der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,83 Prozent auf 5 092,23 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 149,001 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent schwächer bei 5 049,97 Punkten in den Handel, nach 5 050,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 096,53 Punkte, das Tagestief hingegen 5 034,83 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,66 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 794,36 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 4 622,04 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 3 543,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 39,25 Prozent. Bei 5 096,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 5,80 Prozent auf 51,10 EUR), Andritz (+ 2,64 Prozent auf 64,15 EUR), DO (+ 1,97 Prozent auf 186,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,70 Prozent auf 32,95 EUR) und Verbund (+ 1,33 Prozent auf 64,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil STRABAG SE (-1,02 Prozent auf 78,00 EUR), voestalpine (-0,48 Prozent auf 37,18 EUR), PORR (-0,47 Prozent auf 32,10 EUR), BAWAG (-0,09 Prozent auf 117,50 EUR) und CA Immobilien (+ 0,50 Prozent auf 24,22 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 721 304 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,865 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

