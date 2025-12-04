Raiffeisen Aktie

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

ATX-Kursverlauf 04.12.2025 15:59:41

Wiener Börse-Handel: ATX liegt am Nachmittag im Plus

Wiener Börse-Handel: ATX liegt am Nachmittag im Plus

Der ATX entwickelt sich aktuell positiv.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,38 Prozent fester bei 5 069,23 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 149,001 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 5 049,97 Punkte an der Kurstafel, nach 5 050,17 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 080,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 034,83 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, den Stand von 4 794,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 622,04 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.12.2024, den Stand von 3 543,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 38,63 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 080,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 5,38 Prozent auf 50,90 EUR), Andritz (+ 3,20 Prozent auf 64,50 EUR), DO (+ 1,64 Prozent auf 185,80 EUR), CPI Europe (+ 1,42 Prozent auf 15,05 EUR) und Verbund (+ 1,33 Prozent auf 64,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-0,93 Prozent auf 32,10 EUR), voestalpine (-0,70 Prozent auf 37,10 EUR), STRABAG SE (-0,63 Prozent auf 78,30 EUR), BAWAG (-0,51 Prozent auf 117,00 EUR) und Raiffeisen (-0,40 Prozent auf 34,96 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 181 941 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,865 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,38 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

04.11.25 Raiffeisen Barclays Capital
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
22.10.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
01.08.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
