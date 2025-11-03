Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Rentabler Andritz-Einstieg?
|
03.11.2025 10:04:18
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der Andritz-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Andritz-Papier an diesem Tag bei 45,48 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Andritz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,988 Andritz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (65,60 EUR), wäre die Investition nun 1 442,39 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,24 Prozent.
Am Markt war Andritz jüngst 6,40 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
