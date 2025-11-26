EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Rentable EVN-Anlage?
|
26.11.2025 10:03:57
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 5 Jahren eingebracht
Die EVN-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der EVN-Aktie betrug an diesem Tag 14,92 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 670,241 EVN-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (26,40 EUR), wäre das Investment nun 17 694,37 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 694,37 EUR entspricht einer Performance von +76,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EVN bezifferte sich zuletzt auf 4,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
