ATX

4 878,45
-8,73
-0,18 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
Index-Bewegung 25.11.2025 12:27:00

Verluste in Wien: So entwickelt sich der ATX am Dienstagmittag

Verluste in Wien: So entwickelt sich der ATX am Dienstagmittag

Das macht der ATX am Dienstagmittag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 4 871,91 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 140,943 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 887,31 Zählern und damit 0,003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 887,18 Punkte).

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 887,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 844,19 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX mit 4 666,25 Punkten berechnet. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 4 759,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wurde der ATX mit 3 543,04 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 33,23 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 3,46 Prozent auf 29,90 EUR), Vienna Insurance (+ 3,16 Prozent auf 47,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,25 Prozent auf 14,56 EUR), BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 113,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,76 Prozent auf 26,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-2,00 Prozent auf 22,05 EUR), Erste Group Bank (-1,49 Prozent auf 89,45 EUR), Verbund (-1,12 Prozent auf 62,00 EUR), voestalpine (-1,06 Prozent auf 35,62 EUR) und EVN (-0,94 Prozent auf 26,25 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 122 987 Aktien gehandelt. Mit 34,603 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 876,61 -0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen