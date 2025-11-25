ATX
4 878,45
-8,73
-0,18 %
|Index-Bewegung
25.11.2025 12:27:00
Verluste in Wien: So entwickelt sich der ATX am Dienstagmittag
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 4 871,91 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 140,943 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 887,31 Zählern und damit 0,003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 887,18 Punkte).
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 887,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 844,19 Punkten lag.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX mit 4 666,25 Punkten berechnet. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 4 759,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wurde der ATX mit 3 543,04 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 33,23 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 3,46 Prozent auf 29,90 EUR), Vienna Insurance (+ 3,16 Prozent auf 47,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,25 Prozent auf 14,56 EUR), BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 113,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,76 Prozent auf 26,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-2,00 Prozent auf 22,05 EUR), Erste Group Bank (-1,49 Prozent auf 89,45 EUR), Verbund (-1,12 Prozent auf 62,00 EUR), voestalpine (-1,06 Prozent auf 35,62 EUR) und EVN (-0,94 Prozent auf 26,25 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 122 987 Aktien gehandelt. Mit 34,603 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
