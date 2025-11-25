Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Index-Performance im Fokus
|
25.11.2025 17:58:41
Dienstagshandel in Wien: ATX bewegt letztendlich im Plus
Letztendlich bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,25 Prozent stärker bei 4 948,14 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 140,943 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 4 887,31 Punkten, nach 4 887,18 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 4 844,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 956,57 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 4 666,25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wurde der ATX auf 4 759,68 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, stand der ATX bei 3 543,04 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 35,31 Prozent aufwärts. Bei 4 957,53 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 6,65 Prozent auf 48,90 EUR), Wienerberger (+ 4,67 Prozent auf 30,46 EUR), PORR (+ 4,50 Prozent auf 30,20 EUR), Raiffeisen (+ 3,56 Prozent auf 34,92 EUR) und UNIQA Insurance (+ 3,51 Prozent auf 14,74 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil CA Immobilien (-1,17 Prozent auf 23,58 EUR), Verbund (-0,56 Prozent auf 62,35 EUR), OMV (-0,45 Prozent auf 48,20 EUR), EVN (-0,38 Prozent auf 26,40 EUR) und DO (-0,22 Prozent auf 180,40 EUR) unter Druck.
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 721 850 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,60 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
