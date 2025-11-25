EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|ATX-Performance im Blick
|
25.11.2025 15:59:02
Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,16 Prozent stärker bei 4 943,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 140,943 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 4 887,31 Punkten, nach 4 887,18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 844,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 951,44 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 4 666,25 Punkten bewertet. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 4 759,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 543,04 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 35,20 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.
Tops und Flops im ATX aktuell
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 6,00 Prozent auf 48,60 EUR), PORR (+ 4,33 Prozent auf 30,15 EUR), Raiffeisen (+ 3,91 Prozent auf 35,04 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,23 Prozent auf 14,70 EUR) und Wienerberger (+ 3,02 Prozent auf 29,98 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen EVN (-1,51 Prozent auf 26,10 EUR), Verbund (-1,20 Prozent auf 61,95 EUR), CA Immobilien (-1,17 Prozent auf 23,58 EUR), DO (-1,00 Prozent auf 179,00 EUR) und AT S (AT&S) (-0,88 Prozent auf 28,00 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 359 084 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 34,603 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,60 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Wien: Das macht der ATX am Montagmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|ATX-Handel aktuell: ATX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Wien: ATX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Analysen
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|23.04.25
|EVN buy
|Baader Bank
|23.12.24
|EVN buy
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|23.04.25
|EVN buy
|Baader Bank
|23.12.24
|EVN buy
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|23.04.25
|EVN buy
|Baader Bank
|23.12.24
|EVN buy
|Erste Group Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|28,25
|0,00%
|CA Immobilien
|23,58
|-1,17%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,85
|-0,19%
|DO & CO
|180,40
|-0,22%
|Erste Group Bank AG
|91,05
|0,28%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,40
|-0,38%
|OMV AG
|48,20
|-0,45%
|Österreichische Post AG
|30,15
|0,00%
|PORR AG
|30,20
|4,50%
|Raiffeisen
|34,92
|3,56%
|UNIQA Insurance AG
|14,74
|3,51%
|Verbund AG
|62,35
|-0,56%
|Vienna Insurance
|48,90
|6,65%
|Wienerberger AG
|30,46
|4,67%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 948,14
|1,25%