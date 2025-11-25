EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

ATX-Performance im Blick 25.11.2025 15:59:02

Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags

Der ATX befindet sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,16 Prozent stärker bei 4 943,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 140,943 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 4 887,31 Punkten, nach 4 887,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 844,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 951,44 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 4 666,25 Punkten bewertet. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 4 759,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 543,04 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 35,20 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 6,00 Prozent auf 48,60 EUR), PORR (+ 4,33 Prozent auf 30,15 EUR), Raiffeisen (+ 3,91 Prozent auf 35,04 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,23 Prozent auf 14,70 EUR) und Wienerberger (+ 3,02 Prozent auf 29,98 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen EVN (-1,51 Prozent auf 26,10 EUR), Verbund (-1,20 Prozent auf 61,95 EUR), CA Immobilien (-1,17 Prozent auf 23,58 EUR), DO (-1,00 Prozent auf 179,00 EUR) und AT S (AT&S) (-0,88 Prozent auf 28,00 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 359 084 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 34,603 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,60 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Analysen

15.10.25 EVN kaufen Erste Group Bank
28.08.25 EVN add Baader Bank
17.06.25 EVN kaufen Erste Group Bank
23.04.25 EVN buy Baader Bank
23.12.24 EVN buy Erste Group Bank
