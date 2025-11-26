Flughafen Wien Aktie
Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester
Am Mittwoch steht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,42 Prozent im Plus bei 2 469,62 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,005 Prozent höher bei 2 459,44 Punkten, nach 2 459,32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 473,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 459,44 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 3,44 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX Prime 2 331,75 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 350,16 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 1 752,35 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 35,25 Prozent zu Buche. 2 473,39 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Flughafen Wien (+ 3,41 Prozent auf 54,60 EUR), Frequentis (+ 1,93 Prozent auf 63,40 EUR), PORR (+ 1,82 Prozent auf 30,75 EUR), STRABAG SE (+ 1,32 Prozent auf 77,00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,24 Prozent auf 28,60 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-3,25 Prozent auf 19,35 EUR), Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR), Warimpex (-1,80 Prozent auf 0,49 EUR), Wienerberger (-0,85 Prozent auf 30,20 EUR) und AMAG (-0,82 Prozent auf 24,10 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 111 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,263 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
