Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|ATX Prime im Blick
|
25.11.2025 17:58:41
Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich
Der ATX Prime sprang im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,14 Prozent auf 2 459,32 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 431,78 Punkten, nach 2 431,72 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 410,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 462,73 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX Prime 2 331,75 Punkte auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, einen Stand von 2 378,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 766,53 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 34,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 462,73 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 6,65 Prozent auf 48,90 EUR), Palfinger (+ 5,18 Prozent auf 31,50 EUR), Wienerberger (+ 4,67 Prozent auf 30,46 EUR), PORR (+ 4,50 Prozent auf 30,20 EUR) und Raiffeisen (+ 3,56 Prozent auf 34,92 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-6,59 Prozent auf 3,40 EUR), Semperit (-2,27 Prozent auf 12,90 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Frequentis (-1,89 Prozent auf 62,20 EUR) und FACC (-1,36 Prozent auf 10,16 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 721 850 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Frequentismehr Nachrichten
|
12:27
|Aufschläge in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
25.11.25
|ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Semperit AG Holdingmehr Analysen
|12.11.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|01.07.25
|Semperit kaufen
|Baader Bank
|21.05.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|09.04.25
|Semperit buy
|Warburg Research
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|12.11.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|01.07.25
|Semperit kaufen
|Baader Bank
|21.05.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|09.04.25
|Semperit buy
|Warburg Research
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|12.11.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|01.07.25
|Semperit kaufen
|Baader Bank
|21.05.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|09.04.25
|Semperit buy
|Warburg Research
|21.03.25
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|08.10.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.02.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.09.17
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|18.05.17
|Semperit Kauf
|Raiffeisen Centrobank AG
|24.04.17
|Semperit Halten
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|10.09.24
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|06.03.24
|Semperit Hold
|Erste Group Bank
|06.09.23
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|14.03.23
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|91,75
|0,77%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,15
|-0,95%
|FACC AG
|9,86
|-2,95%
|Frequentis
|64,00
|2,89%
|Marinomed Biotech AG
|19,80
|-1,00%
|OMV AG
|48,20
|0,00%
|Palfinger AG
|32,00
|1,59%
|PORR AG
|30,55
|1,16%
|Raiffeisen
|35,40
|1,37%
|Semperit AG Holding
|12,98
|0,62%
|Vienna Insurance
|48,90
|0,00%
|Warimpex
|0,50
|0,00%
|Wienerberger AG
|29,96
|-1,64%
|Wolford AG
|3,40
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 468,99
|0,39%