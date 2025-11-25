Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich

Der ATX Prime sprang im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,14 Prozent auf 2 459,32 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 431,78 Punkten, nach 2 431,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 410,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 462,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX Prime 2 331,75 Punkte auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, einen Stand von 2 378,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 766,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 34,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 462,73 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 6,65 Prozent auf 48,90 EUR), Palfinger (+ 5,18 Prozent auf 31,50 EUR), Wienerberger (+ 4,67 Prozent auf 30,46 EUR), PORR (+ 4,50 Prozent auf 30,20 EUR) und Raiffeisen (+ 3,56 Prozent auf 34,92 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-6,59 Prozent auf 3,40 EUR), Semperit (-2,27 Prozent auf 12,90 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Frequentis (-1,89 Prozent auf 62,20 EUR) und FACC (-1,36 Prozent auf 10,16 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 721 850 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

