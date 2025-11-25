Semperit Aktie

Semperit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
ATX Prime im Blick 25.11.2025 17:58:41

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich

Der ATX Prime verzeichnete am Dienstag Kursanstiege.

Der ATX Prime sprang im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,14 Prozent auf 2 459,32 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 431,78 Punkten, nach 2 431,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 410,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 462,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX Prime 2 331,75 Punkte auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, einen Stand von 2 378,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 766,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 34,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 462,73 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 6,65 Prozent auf 48,90 EUR), Palfinger (+ 5,18 Prozent auf 31,50 EUR), Wienerberger (+ 4,67 Prozent auf 30,46 EUR), PORR (+ 4,50 Prozent auf 30,20 EUR) und Raiffeisen (+ 3,56 Prozent auf 34,92 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-6,59 Prozent auf 3,40 EUR), Semperit (-2,27 Prozent auf 12,90 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Frequentis (-1,89 Prozent auf 62,20 EUR) und FACC (-1,36 Prozent auf 10,16 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 721 850 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Frequentismehr Nachrichten

Analysen zu Semperit AG Holdingmehr Analysen

12.11.25 Semperit Kauf Warburg Research
01.07.25 Semperit kaufen Baader Bank
21.05.25 Semperit Kauf Warburg Research
09.04.25 Semperit buy Warburg Research
08.04.25 Semperit neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 91,75 0,77% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,15 -0,95% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 9,86 -2,95% FACC AG
Frequentis 64,00 2,89% Frequentis
Marinomed Biotech AG 19,80 -1,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 48,20 0,00% OMV AG
Palfinger AG 32,00 1,59% Palfinger AG
PORR AG 30,55 1,16% PORR AG
Raiffeisen 35,40 1,37% Raiffeisen
Semperit AG Holding 12,98 0,62% Semperit AG Holding
Vienna Insurance 48,90 0,00% Vienna Insurance
Warimpex 0,50 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 29,96 -1,64% Wienerberger AG
Wolford AG 3,40 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 468,99 0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen