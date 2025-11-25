Lenzing Aktie

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

Index im Blick 25.11.2025 12:27:00

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer

Der ATX Prime notiert am zweiten Tag der Woche im negativen Bereich.

Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,39 Prozent auf 2 422,30 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent stärker bei 2 431,78 Punkten, nach 2 431,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 410,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 431,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 2 331,75 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 2 378,97 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 25.11.2024, einen Stand von 1 766,53 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 32,66 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 3,46 Prozent auf 29,90 EUR), Vienna Insurance (+ 3,16 Prozent auf 47,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,25 Prozent auf 14,56 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,04 Prozent auf 20,00 EUR) und Rosenbauer (+ 1,10 Prozent auf 45,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,59 Prozent auf 3,40 EUR), Warimpex (-3,53 Prozent auf 0,49 EUR), FACC (-2,91 Prozent auf 10,00 EUR), Lenzing (-2,00 Prozent auf 22,05 EUR) und Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 122 987 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 34,603 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Alle ATX Prime-Werte

