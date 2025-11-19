EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
19.11.2025 10:05:09
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden EVN-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18,30 EUR wert. Bei einem EVN-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,645 EVN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EVN-Aktie auf 26,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 437,16 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,72 Prozent zugenommen.
EVN war somit zuletzt am Markt 4,77 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
