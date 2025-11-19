Österreichische Post Aktie

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

Index im Blick 19.11.2025 15:59:01

Handel in Wien: ATX am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Der ATX verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,88 Prozent fester bei 4 805,25 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 142,125 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent tiefer bei 4 716,22 Punkten, nach 4 716,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 806,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 711,69 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,994 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 578,37 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 4 848,87 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2024, einen Stand von 3 505,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 31,41 Prozent. Bei 4 957,53 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 6,32 Prozent auf 181,60 EUR), Wienerberger (+ 5,75 Prozent auf 26,86 EUR), Raiffeisen (+ 5,09 Prozent auf 32,62 EUR), PORR (+ 2,65 Prozent auf 27,10 EUR) und Lenzing (+ 2,64 Prozent auf 21,35 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), CA Immobilien (-1,69 Prozent auf 23,24 EUR), Verbund (-0,39 Prozent auf 63,15 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 26,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,36 Prozent auf 27,90 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 358 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 34,913 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,44 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

