Starker Wochentag in Wien: So performt der ATX Prime mittags

So bewegt sich der ATX Prime am Mittag.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 2 402,82 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,036 Prozent auf 2 391,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 390,42 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 409,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 390,91 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,353 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 20.10.2025, einen Wert von 2 305,83 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Stand von 2 405,64 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Stand von 1 744,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 31,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 461,76 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 5,32 Prozent auf 9,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 5,18 Prozent auf 13,82 EUR), Rosenbauer (+ 3,52 Prozent auf 47,00 EUR), Frequentis (+ 3,35 Prozent auf 67,80 EUR) und Raiffeisen (+ 3,22 Prozent auf 33,38 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-5,70 Prozent auf 26,45 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,40 EUR), UBM Development (-1,31 Prozent auf 22,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,97 Prozent auf 6,12 EUR) und Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 149 253 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 34,195 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,91 Prozent.

