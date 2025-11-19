Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
19.11.2025 12:26:58
Pluszeichen in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Mittwochmittag steigen
Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,42 Prozent höher bei 2 357,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,008 Prozent auf 2 347,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 347,40 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 359,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 345,18 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,25 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 287,87 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 425,00 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 19.11.2024, einen Stand von 1 746,47 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 29,10 Prozent. Bei 2 461,76 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell DO (+ 3,63 Prozent auf 177,00 EUR), Rosenbauer (+ 3,17 Prozent auf 45,50 EUR), OMV (+ 2,46 Prozent auf 49,16 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,00 EUR) und Lenzing (+ 1,44 Prozent auf 21,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 23,22 EUR), Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR), AMAG (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR), CPI Europe (-0,57 Prozent auf 15,63 EUR) und Telekom Austria (-0,57 Prozent auf 8,72 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 75 965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 34,913 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|21.10.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|04.08.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|21,00
|-1,41%
|AMAG
|23,60
|-2,88%
|CA Immobilien
|23,22
|-1,78%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,43
|-1,84%
|DO & CO
|180,20
|5,50%
|Erste Group Bank AG
|90,35
|2,61%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,20
|-0,38%
|Flughafen Wien AG
|53,40
|2,69%
|Lenzing AG
|21,45
|3,13%
|Marinomed Biotech AG
|19,90
|-0,25%
|OMV AG
|48,34
|0,75%
|Raiffeisen
|32,34
|4,19%
|Rosenbauer
|45,40
|2,95%
|Telekom Austria AG
|8,75
|-0,23%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 390,42
|1,83%
