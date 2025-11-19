Erste Group Bank Aktie

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Index-Performance im Fokus 19.11.2025 12:26:58

Pluszeichen in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Mittwochmittag steigen

Pluszeichen in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Mittwochmittag steigen

Der ATX Prime befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,42 Prozent höher bei 2 357,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,008 Prozent auf 2 347,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 347,40 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 359,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 345,18 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,25 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 287,87 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 425,00 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 19.11.2024, einen Stand von 1 746,47 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 29,10 Prozent. Bei 2 461,76 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell DO (+ 3,63 Prozent auf 177,00 EUR), Rosenbauer (+ 3,17 Prozent auf 45,50 EUR), OMV (+ 2,46 Prozent auf 49,16 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,00 EUR) und Lenzing (+ 1,44 Prozent auf 21,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 23,22 EUR), Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR), AMAG (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR), CPI Europe (-0,57 Prozent auf 15,63 EUR) und Telekom Austria (-0,57 Prozent auf 8,72 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 75 965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 34,913 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
21.10.25 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Erste Group Bank Barclays Capital
04.08.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
