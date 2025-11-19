CA Immobilien Aktie

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

ATX Prime-Kursverlauf 19.11.2025 15:59:01

Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Mit dem ATX Prime geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Um 15:41 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,79 Prozent auf 2 389,31 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 2 347,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 347,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 390,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 345,18 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0,914 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 2 287,87 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 19.08.2025, einen Stand von 2 425,00 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 1 746,47 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 30,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit DO (+ 6,32 Prozent auf 181,60 EUR), Wolford (+ 6,06 Prozent auf 3,50 EUR), Wienerberger (+ 5,75 Prozent auf 26,86 EUR), Raiffeisen (+ 5,09 Prozent auf 32,62 EUR) und Rosenbauer (+ 2,95 Prozent auf 45,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AMAG (-2,06 Prozent auf 23,80 EUR), Polytec (-1,88 Prozent auf 3,14 EUR), CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), Frequentis (-1,78 Prozent auf 66,20 EUR) und CA Immobilien (-1,69 Prozent auf 23,24 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 358 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 34,913 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
28.03.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
25.11.24 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
27.09.24 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
