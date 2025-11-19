Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Mit dem ATX Prime geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Um 15:41 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,79 Prozent auf 2 389,31 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 2 347,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 347,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 390,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 345,18 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0,914 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 2 287,87 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 19.08.2025, einen Stand von 2 425,00 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 1 746,47 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 30,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit DO (+ 6,32 Prozent auf 181,60 EUR), Wolford (+ 6,06 Prozent auf 3,50 EUR), Wienerberger (+ 5,75 Prozent auf 26,86 EUR), Raiffeisen (+ 5,09 Prozent auf 32,62 EUR) und Rosenbauer (+ 2,95 Prozent auf 45,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AMAG (-2,06 Prozent auf 23,80 EUR), Polytec (-1,88 Prozent auf 3,14 EUR), CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), Frequentis (-1,78 Prozent auf 66,20 EUR) und CA Immobilien (-1,69 Prozent auf 23,24 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 358 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 34,913 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

