Gewinne in Wien: ATX Prime legt zum Start zu

Der ATX Prime hält am vierten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Donnerstag legt der ATX Prime um 09:13 Uhr via Wiener Börse um 0,51 Prozent auf 2 402,67 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,036 Prozent fester bei 2 391,29 Punkten in den Handel, nach 2 390,42 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 390,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 409,18 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,360 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 305,83 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2025, einen Stand von 2 405,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, wurde der ATX Prime mit 1 744,56 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 31,59 Prozent aufwärts. Bei 2 461,76 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,78 Prozent auf 27,70 EUR), Raiffeisen (+ 2,60 Prozent auf 33,18 EUR), FACC (+ 2,39 Prozent auf 9,43 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,98 Prozent auf 13,40 EUR) und AMAG (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,03 Prozent auf 27,20 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,40 EUR), Marinomed Biotech (-1,76 Prozent auf 19,55 EUR), Polytec (-1,56 Prozent auf 3,15 EUR) und UBM Development (-1,31 Prozent auf 22,60 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 45 718 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 34,195 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at