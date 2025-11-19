Addiko Bank Aktie
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
19.11.2025 17:59:08
Freundlicher Handel: ATX Prime steigt zum Handelsende
Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 1,83 Prozent auf 2 390,42 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 2 347,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 347,40 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 397,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 345,18 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,868 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 287,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 425,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 746,47 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 30,92 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 6,06 Prozent auf 3,50 EUR), DO (+ 5,50 Prozent auf 180,20 EUR), Wienerberger (+ 4,96 Prozent auf 26,66 EUR), PORR (+ 4,73 Prozent auf 27,65 EUR) und Raiffeisen (+ 4,19 Prozent auf 32,34 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AMAG (-2,88 Prozent auf 23,60 EUR), Frequentis (-2,67 Prozent auf 65,60 EUR), CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 23,22 EUR) und Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 458 694 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,913 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
