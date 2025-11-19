Addiko Bank Aktie

Addiko Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0

ATX Prime-Kursentwicklung 19.11.2025 17:59:08

Freundlicher Handel: ATX Prime steigt zum Handelsende

Der ATX Prime notierte am Abend im Plus.

Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 1,83 Prozent auf 2 390,42 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 2 347,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 347,40 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 397,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 345,18 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,868 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 287,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 425,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 746,47 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 30,92 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 6,06 Prozent auf 3,50 EUR), DO (+ 5,50 Prozent auf 180,20 EUR), Wienerberger (+ 4,96 Prozent auf 26,66 EUR), PORR (+ 4,73 Prozent auf 27,65 EUR) und Raiffeisen (+ 4,19 Prozent auf 32,34 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AMAG (-2,88 Prozent auf 23,60 EUR), Frequentis (-2,67 Prozent auf 65,60 EUR), CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 23,22 EUR) und Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 458 694 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,913 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen

05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
21.10.25 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Erste Group Bank Barclays Capital
04.08.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
