ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Mayr-Melnhof Karton-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mayr-Melnhof Karton-Anteile bei 134,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Mayr-Melnhof Karton-Papier investiert hätte, befänden sich nun 74,405 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 106,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7 886,90 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mayr-Melnhof Karton bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at