Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün
Um 12:10 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,34 Prozent auf 5 370,18 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,482 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 351,44 Zählern und damit 0,005 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 351,73 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 351,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 377,74 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 01.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 165,60 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 366,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Stand von 4 957,98 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 568,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern markiert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 726,00 EUR), SAP SE (+ 1,34 Prozent auf 234,80 EUR), Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 181,30 EUR), UniCredit (+ 1,12 Prozent auf 66,93 EUR) und Siemens (+ 0,91 Prozent auf 238,75 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Börse (-1,19 Prozent auf 248,60 EUR), Bayer (-0,73 Prozent auf 27,86 EUR), Allianz (-0,39 Prozent auf 359,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,37 Prozent auf 542,60 EUR) und Infineon (-0,36 Prozent auf 34,84 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 440 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 269,838 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
