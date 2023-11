Aufschläge in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,78 Prozent auf 24 031,23 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 219,665 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,067 Prozent stärker bei 23 860,43 Punkten, nach 23 844,34 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23 860,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 133,68 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der MDAX mit 26 075,11 Punkten gehandelt. Der MDAX lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 28 837,05 Punkten. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, den Wert von 23 678,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 sank der Index bereits um 5,67 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,78 Prozent auf 5,35 EUR), LEG Immobilien (+ 4,35 Prozent auf 58,10 EUR), TAG Immobilien (+ 3,08 Prozent auf 10,13 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,63 Prozent auf 79,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,51 Prozent auf 16,14 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Stabilus SE (-2,94 Prozent auf 59,50 EUR), HENSOLDT (-1,29 Prozent auf 27,64 EUR), HelloFresh (-1,09 Prozent auf 20,92 EUR), Gerresheimer (-1,07 Prozent auf 87,60 EUR) und United Internet (-0,95 Prozent auf 19,78 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 289 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 15,300 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at