TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Gewinne

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,54 Prozent höher bei 3 647,69 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 593,942 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 3 632,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 628,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 628,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 663,31 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 3 779,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2025, lag der TecDAX noch bei 3 762,37 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2024, den Stand von 3 275,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 6,14 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 4,90 Prozent auf 15,20 EUR), Siltronic (+ 4,26 Prozent auf 45,00 EUR), CANCOM SE (+ 3,33 Prozent auf 24,80 EUR), Infineon (+ 2,97 Prozent auf 33,98 EUR) und PNE (+ 2,50 Prozent auf 13,14 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen IONOS (-2,50 Prozent auf 40,90 EUR), 1&1 (-2,20 Prozent auf 20,05 EUR), United Internet (-1,97 Prozent auf 26,82 EUR), Sartorius vz (-1,38 Prozent auf 206,80 EUR) und EVOTEC SE (-0,98 Prozent auf 6,27 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 243 980 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 265,005 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,65 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at