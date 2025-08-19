TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für TAG Immobilien von 14 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Dank des Zukaufs von 5.300 Wohnungen in Polen beschleunige der Immobilienkonzern seine Expansion auf dem dortigen Markt, schrieb Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für 2026./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 13:27 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
