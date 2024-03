Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Mittag fester

Der SDAX performt am Mittwoch positiv.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,63 Prozent stärker bei 13 799,70 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 113,648 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,013 Prozent tiefer bei 13 711,61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 713,39 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 13 819,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 711,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0,563 Prozent nach. Der SDAX wies vor einem Monat, am 06.02.2024, einen Wert von 13 948,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, lag der SDAX bei 13 254,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, lag der SDAX bei 13 675,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 0,155 Prozent ein. Bei 14 067,87 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit pbb (+ 6,16 Prozent auf 4,03 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,00 Prozent auf 38,50 EUR), DEUTZ (+ 3,37 Prozent auf 5,84 EUR), Grand City Properties (+ 2,92 Prozent auf 8,83 EUR) und Ceconomy St (+ 2,76 Prozent auf 2,05 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen INDUS (-1,62 Prozent auf 21,20 EUR), SCHOTT Pharma (-1,54 Prozent auf 38,40 EUR), IONOS (-1,44 Prozent auf 20,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,21 Prozent auf 17,95 EUR) und Wüstenrot Württembergische (-1,05 Prozent auf 13,20 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 439 960 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 13,220 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der pbb-Aktie an.

