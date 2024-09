Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu

Der SDAX verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,97 Prozent höher bei 13 446,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 95,543 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,226 Prozent höher bei 13 347,23 Punkten in den Handel, nach 13 317,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 463,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 347,23 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,551 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 13 647,64 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.06.2024, den Wert von 14 623,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 048,43 Punkte.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,71 Prozent zurück. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Dürr (+ 5,39 Prozent auf 19,35 EUR), adesso SE (+ 3,69 Prozent auf 59,00 EUR), Ceconomy St (+ 3,67 Prozent auf 2,71 EUR), SMA Solar (+ 3,47 Prozent auf 19,07 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 3,38 Prozent auf 8,42 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen KSB SE (-1,77 Prozent auf 556,00 EUR), IONOS (-1,47 Prozent auf 23,50 EUR), AUTO1 (-0,74 Prozent auf 8,10 EUR), INDUS (-0,69 Prozent auf 21,50 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,55 Prozent auf 54,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Ceconomy St-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 111 928 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 9,090 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Die TAKKT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,64 Prozent, die höchste im Index.

